Студент МГУ умер после первого курса в вузе МГУ сообщил о смерти предполагаемого сына помощника президента РФ Калимуллина

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Студент первого курса бакалавриата МГУ имени Ломоносова Александр Калимулин скончался 29 июня, сообщил вуз. В сообщении на сайте выражены соболезнования родным и близким покойного, которого СМИ называют сыном помощника президента России. Причина смерти не уточняется.

29 июня 2024 года ушел из жизни студент первого курса бакалавриата (119-я группа) Александр Дмитриевич Калимулин. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Саши, — говорится в публикации.

Журналисты называют студента сыном помощника президента России и начальника референтуры страны Дмитрия Калимулина. На сайте МГУ уточнили, что парень был победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву в Москве. Калимулин занимался музыкой и игрой на барабанах, а также увлекался спортом. Прощание со студентом МГУ состоится 3 июля. О времени и месте проведения церемонии станет известно позднее.

На сайте Кремля указано, что Дмитрий Калимулин женат. У помощника главы государства есть сын.

Ранее стало известно, что начальником референтуры президента РФ остается Дмитрий Калимулин. Эту должность он занимает с 2004 года. Калимулин руководит управлением, которое формулирует программные документы администрации президента РФ и создает аналитические материалы для главы государства.