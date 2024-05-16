Строитель запугал блогера тухлыми яйцами после неудачного ремонта Блогер пошла в полицию после угроз строителя спрятать яйца в стенах квартиры

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Известную под псевдонимом Сильная мама Оля блогера Ольгу Добрякову «затерроризировал» бригадир строителей, которые занимались ремонтом в ее квартире, сообщил Telegram-канал «112». Мужчина угрожал ей тухлыми яйцами.

Добрякова обратилась в компанию, чтобы сделать ремонт в своей московской квартире, но вскоре расторгла договор с фирмой. Тогда с блогером связался бригадир из той компании по имени Фарух. Он предложил доделать ремонт за 120 тысяч рублей, на что Добрякова согласилась.

Однако в конце апреля заказчица отказалась от услуг, и в начале мая ей стали поступать необычные сообщения. Строитель утверждал, что в потолке и стенах квартиры спрятаны куриные яйца, которые скоро протухнут и сделают жизнь в помещении невозможной. За информацию о месте закладок он потребовал 30 тысяч рублей, но позже согласился на пять тысяч. Блогер перевела требуемую сумму, но не обнаружила яиц в указанных местах, после чего обратилась в полицию.

Ранее Гагаринский суд Москвы арестовал на 10 суток гражданина США Анжело Джозефа Таларико Четвертого по делу о нецензурной ругани в адрес полицейских. Его признали виновным по статье о мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением представителю власти. Американец себя виновным не признал. Известно, что Таларико Четвертый находится в России по виду на жительство.