Строитель в Москве погиб в результате падения с высоты 12 этажа

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Москве строитель погиб в результате падения с высоты 12 этажа при выполнении работ. Трагедия произошла в СВАО. Отмечается, что сотрудники прокуратуры уже начали проверку по факту произошедшего, передает радиостанция «Говорит Москва».

Мужчина погиб при проведении строительных работ в Москве Он сорвался с 12 этажа. Трагедия произошла на улице Зорге, — отмечается в сообщении.

По имеющимся сведениям, проверкой происшествия занимаются специалисты Савеловской межрайонной прокуратуры.

Как стало известно ранее, в Троицком и Новомосковском административном округе (ТиНАО) Москвы загорелся автосервис и припаркованный рядом с ним бензовоз. Как уточнили в столичной прокуратуре, в результате инцидента пострадали два человека. Оба мужчины в тяжелом состоянии были госпитализированы.

В сентябре в одном из торговых центров столицы посетитель облокотился на перила лестницы и упал со второго этажа на кафельный пол. Из-за полученных травм мужчина скончался. Мужчина мог находиться в состоянии алкогольного опьянения