Изобразившему суицид на Красной площади художнику дали пять лет колонии Художник Крисевич получил пять лет колонии за имитацию самоубийства на Красной площади

Фото: АГН «Москва»

Павел Крисевич

Тверской суд Москвы приговорил стрелявшего на Красной площади холостыми патронами акциониста Павла Крисевича к пяти годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Молодой художник был обвинен по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство с применением оружия).

Приговором Тверского суда Москвы Крисевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статей 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия), ему назначено наказание в виде пяти лет колонии общего режима, — рассказала собеседница агентства.

Утром 11 июня Крисевич инсценировал суицид на Красной площади в Москве. Перед этим он, по словам очевидцев, сделал два выстрела в воздух, затем к нему подбежали полицейские и увели. Позже стало известно, что столичный отдел МВД возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве.

В ноябре 2020 года Крисевич устроил акцию в поддержку политических заключенных у здания ФСБ на Лубянке. С помощью других активистов он изобразил распятие. При этом у подножия креста участники перформанса разожгли костер и бросали в него «тома уголовных дел».