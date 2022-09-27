Стрелявшего в охранника московского бара «16 тонн» арестовали на два месяца

Фото: Официальный канал прокуратуры г. Москвы

В отношении 58-летнего жителя Москвы, обвиняемого в покушении на убийство охранника бара «16 тонн» в центре города, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 ноября 2022 года, сообщает Telegram-канал «Прокуратура Москвы». Отмечается, что мужчине предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Обвиняемый вину не признает.

С учетом позиции государственного обвинителя Пресненской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 58-летнего жителя столицы меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 ноября 2022 года, — сказано в публикации.

Житель Москвы просил суд избрать в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста.

26 сентября подозреваемый мужчина повздорил с секьюрити клуба «16 тонн», после чего удалился. Через некоторое время он вернулся и открыл огонь. Нападавший начал стрелять по охранникам со стороны главного входа, возле лестницы, ведущей на второй этаж. Пуля задела одного из них — 27-летнего Александра Матвиенко. Очевидцы сообщают о трех выстрелах.

После выстрелов он сел за руль черного «Мерседеса» и скрылся с места происшествия. Автомобиль обнаружили в километре от места инцидента. Выяснилось, что «Мерседес» принадлежит 35-летней москвичке Дарье Водяницкой. Девушка сообщила, что за рулем иномарки был ее родственник.