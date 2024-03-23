«Стреляли из огнеметов»: новые детали теракта в «Крокусе». Как это было

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Вечером 22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» как минимум пятеро людей в камуфляже открыли стрельбу из автоматов по посетителям концертного зала. В результате трагедии минимум 60 человек погибли и более 100 пострадали. О новых деталях теракта к этому часу — в материале NEWS.ru.

Эвакуация пострадавших

Эвакуация пострадавших в результате теракта в «Крокус сити холле» с места ЧП завершена. Машины скорой помощи развезли раненых по медицинским учреждениям.

Вертолеты санитарной авиации, задействованные в транспортировке пострадавших, вернулись на базу. Уточняется, что воздушные суда также закончили работу по тушению пожара.

Первые данные о террористах

«Коммерсант» сообщил, что устроившие стрельбу в «Крокус Сити Холле» террористы были славянской внешности с ростом выше среднего — до 180 см. По данным некоторых источников газеты, преступники могут относиться к «Русскому добровольческому корпусу» (РДК — организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Как отмечал «Коммерсант», силовики уже ночью начали получать ориентировки из оперштаба, в соответствии с которыми велся розыск террористов. По информации источников газеты, в них говорилось, что нападавшие могли использовать накладные бороды и усы, кроме того, злоумышленники были одеты в военную одежду, в том числе высокие сапоги-берцы.

Подтвердилась ли информация о взрывчатке на телах погибших

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко опровергла информацию, что на телах погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» были найдены взрывные устройства. Она подчеркнула, что эти сведения не соответствуют действительности.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на свой источник информировал, что на одном из трупов в «Крокус Сити Холле» был обнаружен предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. По данным канала, его нашли при осмотре тел, которые привезли из концертного зала в оперштаб.

Путин пожелал выздоровления пострадавшим

Президент России Владимир Путин пожелал всем пострадавшим при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» скорейшего выздоровления, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, российский лидер также передал благодарность врачам.

На данный момент необходимо внимательно наблюдать за самочувствием пациентов и своевременно оказывать им помощь, подчеркнула вице-премьер. Именно этим сотрудники медучреждений занимаются и будут заниматься, констатировала она.

«Поджигали огнеметами»: очевидцы рассказали об оружии террористов

Террористы в «Крокус Сити Холле» были вооружены не только автоматами, но и огнеметами, заявил Telegram-каналу Mash режиссер группы «Пикник», находившийся в момент атаки в концертном зале. По его словам, сам он успел скрыться.

«Я добежал до первого ряда, и они начали прям активно стрелять. Люди по бокам пригнулись, услышали очередь и легли на пол. И все равно потихонечку пытались пройти в закулисье, чтобы покинуть основное помещение. Я за креслом лежал, смотрел, что происходит, эти ребята стреляли. Один огнеметом каким-то начал поджигать кресла», — рассказал мужчина.

«Притворилась мертвой»: как посетители «Крокуса» пытались спастись

Одна из посетительниц «Крокус Сити Холла», в котором произошел теракт, притворилась мертвой, чтобы спастись от террористов. Девушка рассказала телеканалу РЕН ТВ, что упала на пол и долгое время лежала без движения.

«Когда они [террористы] стояли у выхода, они нас видели. Кто-то из них обратно побежал и начал стрелять по людям. Я упала на пол и сделала вид, что умерла <...>. А девушку рядом со мной убили, наверное», — рассказала собеседница телеканала.

Пострадавшая добавила, что спустя какое-то время решилась подняться и оглядеться. На тот момент вокруг уже никого не было, и она смогла покинуть здание.

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