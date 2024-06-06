Стрелок из Бибирево рассказал подробности о роковом вечере Стрелок из Бибирево объяснил свои действия алкогольным опьянением и щебетом птиц

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стрелок из Бибирево объяснил свои действия бессонницей и звуками птиц с улицы, сообщила в Telegram прокуратура Москвы. Мужчина признался, что пневматическое ружье несколько месяцев пролежало у него без дела.

Лежало пять месяцев без дела, — объяснил он.

Задержанный добавил, что ему подарил пневматику друг. За три дня до происшествия подозреваемый купил металлические пули для ружья. Уже во вторник, 4 мая, будучи в сильном алкогольном опьянении стрелок не смог уснуть, так как ему якобы мешали доносящиеся с улицы звуки птиц. Мужчина взял ружье и произвел не менее 10 выстрелов из окна квартиры.

Стрелку предъявлено обвинение в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Он признал вину. Мужчина взят под стражу до 4 августа.

Ранее стало известно, что два человека пострадали в результате стрельбы на северо-востоке столицы. По некоторым данным, ранения получили мужчина и девушка. По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», злоумышленник открыл огонь из пневматической винтовки в Бибирево. Инцидент произошел рядом с торговым центром «Маркос Молл». На месте происшествия работала полиция. Улицы пришлось частично перекрыть.