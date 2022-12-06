Стрелков заявил о возвращении из зоны СВО в Москву

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Игорь Гиркин (Стрелков)

Экс-глава Минобороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) сообщил в Telegram-канале, что вернулся из зоны СВО в Москву. Он уточнил, что его попытка принять участие в боевых действиях против ВСУ не увенчалась успехом. В Минобороны пока не прокомментировали его заявление.

Нахожусь в Москве. Попытка № 3 принять непосредственное участие в боевых действиях против вооруженных сил уважаемых киевских партнеров не завершилась успехом, хотя была очень близка к тому, — заявил Стрелков.

По словам бывшего главы Минобороны ДНР, после того как он явился в один из военных комиссариатов республики, его зачислили в состав маршевой роты мотострелковой бригады 1-го корпуса Народной милиции республики. Там Стрелкову дали военное удостоверение. Он отметил, что «несогласованное» зачисление в состав НМ ДНР вызвало недовольство «вышестоящего командования».

Позже экс-глава Минобороны ДНР выехал в район Сватово, где чуть более десяти суток пытался осуществлять обязанности начальника штаба батальона в рамках подготовки к его предстоящему боевому применению в зоне СВО. Затем Гиркин вернулся на полигон.

В рамках выполнения обязанностей НШ батальона в конце ноября я с некоторым недоумением выяснил, что не просто не состою в должности в своем батальоне, но и вообще никак не числюсь в штатах N-ского полка. Пытаясь далее понять свой статус, довольно быстро установил, что в списках личного состава N-ской бригады меня тоже давно нет, — пояснил он.

Гиркин подчеркнул, что «с октября по конец ноября он находился в составе N-ского батальона N-ского полка незаконно, незаконно носил оружие и боеприпасы, незаконно выезжал в район проведения СВО и в прифронтовую зону». По его словам, если бы с ним что-либо случилось, то это было бы представлено исключительно «самодеятельностью авантюриста Гиркина» или несчастным случаем при проведении «волонтерской деятельности».

В связи с этим экс-глава Минобороны ДНР сообщил, что ему пришлось сдать автомат, пистолет, гранаты и боеприпасы.

Мне осталось только сдать незаконно выданные мне автомат, пистолет, гранаты и боеприпасы (поскольку батальон не находится на фронте и даже в прифронтовой зоне и неизвестно, когда там окажется и окажется ли вообще), — заключил Стрелков.

В октябре Стрелков подтвердил, что находится на фронте. До этого его жена публиковала фото с мужем в военной форме, что навело пользователей на мысль об отправке экс-главы Минобороны ДНР на фронт.