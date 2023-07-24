«Страшный взрыв»: стали известны подробности атаки БПЛА на Москву Дрон взорвался на проспекте Лихачева в Москве в 03:45

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

На месте происшествия, где произошла атака беспилотника, на Комсомольском проспекте в Москве

Один из атаковавших Москву дронов взорвался на проспекте Лихачева примерно в 03:45, сообщает корреспондент NEWS.ru. Как он отмечает, по звуку взрыва сразу стало ясно, что произошло что-то серьезное. После удара над домами поднялось небольшое облако дыма.

В 03:45 примерно (прозвучал взрыв. — NEWS.ru). Сразу понятно, что какая-то внештатная ситуация, страшный взрыв, прям сильный, машины запищали. Облачко дыма небольшое как раз в той стороне, — рассказал корреспондент.

Утром 24 июля два беспилотника атаковали Москву. В результате произошедшего обломки аппаратов попали в два нежилых здания. Никто не пострадал.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что около 04:00 были зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений нет. Министерство обороны России сообщило, что средствами радиоэлектронной борьбы два дрона были подавлены, после чего упали в городе.

В МИД РФ назвали атаку БПЛА на Москву актом международного терроризма и возложили вину на Украину.

Фото разрушений на месте падения беспилотников в Москве — в галерее NEWS.ru.