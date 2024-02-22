Сторонники Надеждина начали отзывать подписи в его поддержку ЦИК сообщила о запросах на отзыв подписей в поддержку выдвиженца Надеждина

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Сторонники выдвиженца от партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина посылали письма в Центральную избирательную комиссию РФ (ЦИК) с просьбой отозвать подписи в его поддержку на выборах президента, заявил ТАСС зампред федерального органа Николай Булаев. Причины отказа кандидату в регистрации для участия в голосовании были обоснованными и аргументированными, уточнил он.

Решение Верховного суда (ВС) РФ признать законным недопуск Надеждина к выборам Булаев назвал закономерным, так как выдвиженец не смог представить обоснованные аргументы. ЦИК никогда ни от кого не скрывала процедуру проверки подписей избирателей и проводила ее открыто.

Мы с Борисом Борисовичем в ЦИК не раз эти темы обсуждали, а именно что, когда человек идет на выборы, ему нужно иметь очень высокую степень готовности, а также иметь немало людей — не случайно набранных, а подготовленных к тому, чтобы выполнить непростую работу по подготовке подписей и документов, — отметил зампред.

15 февраля Верховный суд РФ отклонил два иска Надеждина, в которых тот пытался оспорить формальные аспекты организации выборов — формы ведомости и формы нотариального списка сборщиков подписей избирателей. Он подчеркивал, что подписи в поддержку его кандидатуры оставляли живые люди.