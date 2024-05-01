Столкновение Suzuki и Hyundai отправило в больницу троих человек «360»: в Москве при столкновении Suzuki и Hyundai пострадали три человека

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На Коровинском шоссе в Москве столкнулись Suzuki и Hyundai, сообщает «360». По его информации, в результате аварии пострадали три человека, включая ребенка.

Так, по данным канала, двух пострадавших извлекли из Hyundai, травмы также получил водитель второго авто. На месте происшествия всех осмотрела бригада скорой помощи и увезла в стационар. В причинах произошедшего разбираются правоохранители.

Ранее подросток из подмосковной Балашихи сбил пешеходов и врезался в здание торгового центра на шоссе Энтузиастов, находясь за рулем автомобиля марки ВАЗ. В результате аварии травмы получили пятилетний ребенок и его мать, пострадавших доставили в больницу. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

Также в Санкт-Петербурге автомобиль Omoda столкнулся с мотоциклом Kawasaki. В результате аварии мотоциклист погиб, от его транспортного средства практически ничего не осталось.

Авария произошла на Комендантском проспекте, мотоциклист на Kawasaki совершил наезд на бордюр, после чего столкнулся с автомобилем Omoda. Отмечается, что на мотоцикле также ехала 16-летняя пассажирка, она получила травмы и была госпитализирована. Управлявшая иномаркой женщина не пострадала.