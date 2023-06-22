Столкновение мотоцикла и скутера унесло жизнь подростка в Новой Москве

Фото: Официальный Telegram-канал прокуратуры Москвы

В Новой Москве на улице Дорожной подросток погиб в результате ДТП, в котором столкнулись мотоцикл и скутер, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. По предварительной информации, авария случилась, когда группа из трех молодых людей на скутере пересекала улицу.

В результате столкновения 14-летний юноша скончался на месте. Кроме того, водитель мотоцикла и еще один несовершеннолетний пассажир скутера получили серьезные травмы и были доставлены в больницу в критическом состоянии.

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов заявила, что пристально следит за ходом расследования ДТП.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

Ранее сообщалось, что не менее десяти человек погибли в результате аварии автобуса на юго-востоке Австралии. Еще 11 пассажиров получили ранения разной степени тяжести.

До этого в Иркутской области во время движения по трассе загорелся автобус, в котором находились 47 пассажиров. Водитель остановил горящий автобус, который двигался по маршруту Усть-Кут — Иркутск, и высадил людей, никто из находившихся в салоне транспортного средства не пострадал.

В мае прошлого года в районе Антальи микроавтобус, в котором, предположительно, находились 13 российских туристов, врезался в опору линии электропередачи и перевернулся. В результате ДТП пострадали 11 пассажиров и водитель. Они были доставлены в больницы в Кумлудже и Финике.