Столкновение грузовика и двух машин на МКАД попало на видео

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Грузовик столкнулся с двумя легковушками на 12-м километре МКАД, кадры инцидента опубликовал Telegram-канал РЕН ТВ. Информации о пострадавших пока не поступало.

26 августа один человек погиб и еще восемь пострадали в опрокинувшемся вахтовом автобусе в Якутии. ДТП произошло на закрытой технологической автодороге в Нерюнгринском районе. По предварительным данным, водитель автобуса потерял контроль над ним, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. Причиной аварии мог стать отказ тормозов транспортного средства.

В ГИБДД добавили, что погибший водитель автобуса имел 11 лет стажа. В течение последнего года к ответственности за нарушения ПДД не привлекался.

Ранее в Калуге легковой автомобиль врезался в группу людей на автобусной остановке. Пострадали 11 человек, среди которых есть несовершеннолетние. Медицинским освидетельствованием было установлено, что водитель машины в момент ДТП находился в состоянии наркотического опьянения. Виновник происшествия этот факт отрицает. В настоящее время он находится в лечебном учреждении под конвоем.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.