Столичный врач лишил пациента зрения вместо удаления полипов из носа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хирург Илья Протопопов лишился зрения на левом глазу после операции по удалению полипов из носа в частной московской клинике, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Пострадавший подал заявление в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». При этом на данный момент обвиняемый продолжает принимать пациентов и проводить операции.

Врача Протопопову посоветовали его коллеги из сферы медицинского маркетинга. Операции по удалению полипов из носа этот специалист проводил неинвазивным способом и стоили они в три раза дешевле, чем в среднем по рынку. Мужчина согласился на операцию, но когда проснулся после наркоза понял, что не видит левым глазом. Позже выяснилось, что врач случайно сломал ему стенку левой глазницы и повредил там магистральный сосуд, в результате чего в полости глаза образовалось кровоизлияние. Протопопова срочно отвезли в НИИ Глазных болезней имени Красина, где ему сделали еще одну операцию. Однако из-за многочасового сдавления зрительного нерва кровью он атрофировался и восстановить его было уже невозможно.

Оказалось, что во время операции по удалению полипов хирург сломал стенку моей глазницы, повредил сосуды, залил кровью окологлазничное пространство, в результате многочасового сдавления кровью зрительного нерва он атрофировался. Вернуть к жизни нерв уже невозможно, — рассказал Протопопов.

В результате операции левый глаз мужчины ослеп, а зрение на правом со временем стало все больше ухудшаться. При этом полипы из носа ему так и не удалили, уточнило издание. Протопопов также добавил, что клиника предлагала ему возврат денег за операцию при условии отказа от всех претензий, однако он отказался и написал на врача заявление в правоохранительные органы.

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