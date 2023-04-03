Столичный курьер попытался похитить трехлетнюю девочку на глазах ее отца SHOT: неизвестный попытался похитить трехлетнюю девочку из батутного центра в Москве

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В центре Москвы мужчина попытался похитить трехлетнюю девочку. Инцидент произошел в одном из батутных центров столицы. По данным Telegram-канала SHOT, подозреваемый обнимал ребенка и носил его на руках, после чего предложил отправиться «поискать маму». Ситуация разворачивалась на глазах отца девочки, который снимал происходящее на видео.

По словам родителя, когда он на время отвлекся, к его дочери подошел незнакомец и начал играть в девочкой. Он закидывал ребенка шариками из сухого бассейна, брал на руки и трогал за различные части тела. Отец отметил, что сначала он подумал, будто с девочкой играет инструктор, однако вскоре понял, что на незнакомце нет служебной формы и потому стал следить за происходящим, снимая все на видео.

Через некоторое время злоумышленник предложил девочке «пойти поискать маму», взял ее на руки и понес к выходу. Тогда отец и инструкторы центра вмешались в происходящее. Приехавшему по вызову наряду полиции были представлены видеодоказательства инцидента.

По данным SHOT, подозреваемый — местный житель. Он согласился с обвинениями и после допроса был арестован на 10 суток.

В свою очередь «МК» сообщает, что задержанному 50 лет, он работает курьером и до настоящего времени ни в чем подозрительном замечен не был.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы ребенка трех-четырех лет посадили в иномарку Toyota и увезли в неизвестном направлении. По данным СМИ, за похищение ответственен отец малыша. Предварительно, он решил увезти ребенка после ссоры с бывшей женой.

Также стало известно, что в Симферопольском районе Крыма неизвестные мужчины пытались похитить двоих школьников девяти и 12 лет. Как рассказала мать мальчиков, им удалось убежать от злоумышленников, позднее она обратилась в полицию. Мужчины объявлены в розыск.