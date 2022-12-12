В Москве задержали 40 участников «Пивного бокса»

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Telegram-канал «Подъем» пишет о задержании почти 40 участников «пивного бокса», которые собирались устроить бои в московском баре «Столярка». Отмечается, что «забрали» силовики как участников действия, так и зрителей. По словам представителей бара, визит полиции был неожиданным.

Это Beer Boxing — английская пивная культура. Есть пивные марафоны, когда люди бегут от одного бара к другому и в каждом баре выпивают по кружке пива, это то же самое, только люди боксируют, for fun, как говорится, и между раундами выпивают по кружке пива,— рассказали в баре.

Организатором, пишет канал, был инструктор по боевым единоборствам по имени Никита. Он в разговоре с журналистами похвалил силовиков за бдительность в такое «тяжелое время». Мужчина добавил, что само мероприятие было дружеским, но «условно сомнительным».

Ранее Telegram-канал Mash писал, что кикбоксер Игорь Мамонтов избил сотрудницу петербургского бара, предварительно выстрелив в ее сторону несколько раз. По данным канала, пострадавшую госпитализировали с ранами на лице.

Как указывал Mash, 30-летний спортсмен отдыхал в заведении на Невском проспекте, ближе к семи утра ему что-то не понравилось в поведении сотрудницы бара, и он два раза выстрелил в ее сторону из травматического оружия, однако пистолет дал осечку. По информации канала, после этого Мамонтов напал на девушку, повалив ее в помещении для сотрудников, где она пыталась спрятаться, и жестоко избил.