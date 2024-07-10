Стеснительный гость разбился при падении с балкона в Подмосковье В Королеве мужчина в гостях сорвался с седьмого этажа и разбился

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В подмосковном Королеве 36-летний местный житель сорвался с простыни, по которой пытался спуститься с седьмого этажа, передает Telegram-канал SHOT. Мужчина был в гостях у новых друзей, но не хотел будить людей в квартире, чтобы те выпустили его через дверь. Хозяин квартиры утром ушел, закрыв дверь на ключ с обратной стороны.

ЧП произошло на улице Горького. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи смогли лишь констатировать смерть мужчины. Родственники погибшего отметили, что тот не высказывал в последнее время суицидальные мысли.

Ранее посетитель спорткомплекса Невского района Санкт-Петербурга упал с двухметровой высоты и ударился головой. Мужчину доставили в больницу, но спасти не смогли — от полученных травм он скончался спустя полчаса. Трагедия произошла в переулке Челиева, 13. По этому адресу расположены спортивный центр «Динамо» и множество различных секций. В самом учреждении рассказали, что на место приезжала полиция.

Накануне вечером женщина получила серьезные травмы в результате падения с колеса обозрения в Энгельсе. Посетительница выпала из кабины в момент, когда она оказалась на самом верху. В больницу ее доставили в тяжелом состоянии. Спасти женщину врачи не смогли.