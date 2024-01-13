Старейшую коллекцию Пушкина украли из квартиры советского ядерщика Чубукова

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве обокрали квартиру одного из создателей и модернизаторов советского ядерного оружия Всеволода Чубукова, сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, добычей грабителей стала старейшая коллекция произведений русского писателя и поэта Александра Пушкина.

Воры вынесли из квартиры физика-ядерщика 25 книг общей стоимостью около 650 тысяч рублей. В том числе украли роман «Евгений Онегин», изданный еще при жизни Пушкина, который оценивается в 370 тысяч рублей.

О пропавших антикварных книгах спохватились дочери ученого. Они предположили, что их могла украсть возлюбленная отца, с которой он жил до кончины. Семья обратилась в полицию, стражи порядка начали проверку.

Чубуков также участвовал в ликвидации Кыштымской аварии, — одной из первых радиационных ЧС в Советском Союзе. Речь идет о взрыве, произошедшем в сентябре 1957 года на химкомбинате «Маяк» в закрытом городе Челябинск-40.

Ранее в Карелии сотрудники таможни изъяли у россиянки «Золотую книгу сказок всех стран и народов» издания 1913 года при попытке вывоза из страны в Финляндию. Ветхий фолиант направили на экспертизу. Для вывоза культурных ценностей нужно разрешение Минкульта РФ, напомнили в таможенном управлении.