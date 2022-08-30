Станцию «Владыкино» открыли для входа и выхода пассажиров

Фото: А.Савин/wikipedia

Станция «Владыкино» московского метро

Станция «Владыкино» московского метро снова открыта для входа и выхода пассажиров, передает Telegram-канал «Вечерняя Москва». Ранее 30 августа станции была закрыта по требованию полиции.

Станция «Владыкино» Станция «Владыкино» открыта для входа и выхода пассажиров, — сообщает Telegram-канал.

Причина закрытия пока неизвестна. Однако отмечается, что на станции мужчина случайно разбил банку с бромом возле входа. Как известно, бром и его пары токсичны. Сейчас ожидается прибытие специалистов для дезактивации и промывки места разлива брома.

Некоторые пассажиры сообщали, что они почувствовали «резкий и достаточно едкий запах». У некоторых началось головокружение. Отмечается, что на станции пахло хлором или белизной.