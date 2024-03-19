Стало известно, ждать ли москвичам сегодня потепления Гидрометцентр: в Москве сегодня будет шесть градусов и облачность с прояснениями

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сегодня во вторник, 19 марта, в Москве ожидается облачность с прояснениями, температура воздуха до 6 градусов тепла, небольшие осадки, местами на дорогах гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра. Днем температура будет колебаться в пределах плюс 4–6 градусов. Ночью может опуститься до минус 4 градусов.

Прогнозируется северо-восточный ветер скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление, скорее всего, составит 755 мм ртутного столба. В Подмосковье 19 марта температура будет расти в диапазоне 2–7 градусов тепла. Ночью — до минус 7 градусов.

По данным главного специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, в ближайшие дни в Московском регионе не ожидается осадков в виде снега. Но нельзя также полностью исключать снегопады до конца марта. Впрочем, в основном ожидаются осадки в виде дождя.

Также Позднякова назвала пятницу 15 марта самым теплым днем в Москве с начала года. По ее словам, температура поднималась до семи градусов тепла.

По прогнозам синоптика прогностического центра «МЕТЕО» Александра Ильина, с 18 по 24 марта в Москве установятся плюсовые температуры, в Сибирь придут сильные морозы и снегопады, а на Дальнем Востоке заметно потеплеет.