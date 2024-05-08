Стало известно, заметет ли Москву во время парада 9 мая Синоптик Позднякова: 9 мая Москву также может накрыть снегопад

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Погода в Москве 9 мая будет непредсказуемой, рассказала NEWS.ru ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, в столице, возможно, станет еще холоднее, а город снова накроет снегопад. При этом метеоролог допустила, что солнце тоже «немного посветит».

Не исключаю, что утром 9 мая Москву также накроет снегопад. Сейчас кучевое облако, мощное, ушло. Но не факт, что следом не образуются новые кучевые облака, кучево-дождевая или снеговая ячейка, — пояснила она.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что воздушную часть парада Победы в Москве отменят в случае ураганного ветра, грозы, низкой облачности или тумана. Он не исключил, что торжественное мероприятие пройдет без авиации, если в столице начнется проливной дождь или град.

До этого Татьяна Позднякова заявляла, что на следующей неделе погоду в Москве будет определять периферия антициклона, в течение практически всей недели будут дожди. По ее словам, дневная температура поднимется до 9–11 градусов, а в ночные часы ожидается от 0 до плюс 5 градусов. Синоптик отметил, что на этом фоне в городе вырастет атмосферное давление. Позднякова подчеркнула, что вторая половина мая с точки зрения погоды будет более благосклонна к жителям столичного региона.