Стало известно, зачем в Москве проведут тестовое голосование перед выборами Пресс-служба мэра Москвы: тест-голосование поможет оценить готовность к выборам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Тестовое голосование перед выборами президента России, которое пройдет в Москве 2 марта с 10:00 до 14:00, необходимо, чтобы убедиться в работоспособности всех компонентов системы дистанционного голосования, сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу мэра столицы. Кроме того, преднамеренно будут созданы сбои, чтобы отработать их устранение.

Как уточняет издание, небольшой временной интервал голосования даст возможность создать максимальную нагрузку, которая ожидается во время выборов, на серверы. Также на некоторых избирательных участках отработают порядок действий при непредвиденных ситуациях в рамках стресс-тестов.

Кроме того, планируется проверить уровень подготовки службы поддержки, которая должна помогать гражданам в случае сбоев при голосовании. Специалисты оценят скорость и удобство интерфейса сайта и терминалов в участках. Сами москвичи смогут ответить на вопрос о необходимости вырубки тополей в столице.

Председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко ранее сообщил, что Минск и Москва ведут переговоры о том, чтобы разрешить проживающим в России белорусам участвовать в выборах в РФ. Он подчеркнул, что стороны стараются обеспечить равенство двух союзных государств.