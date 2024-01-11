Стало известно, зачем в кабинетах московских врачей установят прослушку Baza: врачам в Москве запретили говорить фразы «Здрасьте» и «Что у вас»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Врачам в московских поликлиниках запретят некорректное общение с пациентами, а контролировать это будут с помощью систем аудиомониторинга, установленных в кабинетах, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на подтверждение от департамента здравоохранения столицы. Соответствующий приказ ведомства появился в конце декабря. В том числе врачам запретят использовать просторечные обращения.

Установление контакта с пациентом, приветствие пациента (рекомендуемые фразы к использованию: «Добрый день/вечер/утро», «Здравствуйте»; не допускается приветствие следующими фразами: «Да, входите, слушаю»; «Что у Вас»; «Здрасьте»), — указано в утвержденном приказом алгоритме.

Обращаться к пациенту допустимо только на «вы», нежелательно использовать сложную медицинскую терминологию, критиковать пациента, его родственников и своих коллег. Также недопустимы обезличивающие обращения вроде «молодой человек», «женщина» и т. п.

В департаменте уточнили, что аудиомониторинг решили проводить по инициативе руководителей московских поликлиник, а звуковые дорожки будут обезличены.

Впервые о списке запрещенных слов для медперсонала в госклиниках заговорили в 2022 году. Минздрав составил соответствующие рекомендации, но ориентированы они были не на врачей, а на сотрудников дистанционной записи на прием к доктору.