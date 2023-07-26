Стало известно, во сколько врач из Подмосковья оценила убийство экс-мужа УМВД: терапевт из Подмосковья была готова заплатить 400 тысяч рублей за убийство мужа

Фото: ГУ МВД России по Московской области

Терапевт Ашукинской городской больницы была задержана при намерении передать исполнителю убийства бывшего супруга 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД Подмосковья. Запись оперативной съемки с моментом задержания 51-летней женщины появилась в Сети. Ее задержали в рабочем кабинете, когда подставной исполнитель показал снимки с инсценировкой убийства мужчины, а также передал паспорт и телефон бывшего мужа подозреваемой.

Женщина занималась активными поисками исполнителя преступления, высказав готовность заплатить за криминальную услугу 400 тысяч рублей. Об этом стало известно полицейским. Они установили личность предполагаемой жертвы, которой оказался бывший муж злоумышленницы. Мужчина согласился оказать помощь оперативникам и принял участие в инсценировке убийства, — сообщает пресс-служба УМВД.

Экс-супруг подозреваемой в интервью Telegram-канале «112» предположил, что мотивом преступных намерений бывшей жены стала квартира. Ранее она предложила мужу фиктивный развод с последующей приватизацией жилья, но после оформления документов отношения между супругами расстроились. Позже мужчина заметил, что у жены появился любовник по имени Саша. Канал отмечает, что о намерении врача организовать убийство экс-мужа в полицию сообщил некий Александр.

Сообщалось, что бывший муж подозреваемой работал с ней в одном учреждении. Жена была терапевтом, а супруг работал педиатром.