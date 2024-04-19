Стало известно, в каком суде будут рассматривать дело Беркович и Петрийчук Прокуратура: дело Беркович и Петрийчук передано в военный суд

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Драматург Светлана Петрийчук и режиссер Евгения Беркович (слева направо)

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против драматурга Светланы Петрийчук и режиссера Евгении Беркович, сообщила в Telegram пресс-служба ведомства. Дело передано в военный суд.

Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Евгении Беркович и Светланы Петрийчук. Они обвиняются по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»), — говорится в сообщении.

По версии следствия, драматург подготовила сценарий пьесы «Финист ясный сокол». Психолого-лингвистической экспертиза нашла в нем признаки пропаганды и оправдания террористической деятельности. Затем Беркович и Петрийчук вместе поставили пьесу, которую публично демонстрировали в интернете, театральных организациях и на различных фестивалях.

Обвиняемые заключены под стражу. Уголовное дело направлено для рассмотрения во 2-ой Западный окружной военный суд.

Замоскворецкий суд в Москве ранее продлил до 4 мая арест Беркович и Петрийчук, обвиняемых в оправдании терроризма в спектакле «Финист — Ясный сокол». К концу этого срока обе будут находиться в СИЗО уже год.