Названы самые криминальные районы Москвы В прокуратуре Москвы назвали ЦАО, ВАО и ЮВАО лидерами по количеству преступлений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральный, Восточный и Юго-Восточный административные округа Москвы стали лидерами антирейтинга по количеству преступлений, следует из данных, опубликованых в Telegram-канале столичной прокуратуры. По данным ведомства, чаще всего уголовные дела в Москве возбуждают по статьям о мошенничестве и кражах, включая похищение средств с банковских счетов.

Так, согласно статистике прокуратуры, в 2022 году в Москве зарегистрировано 136 880 преступлений, что на 4,5% меньше, чем в 2021 году. В ЦАО зарегистрировано 18 672 преступлений, ВАО — 15 810, а в ЮВАО — 15 304.

При этом в 9 из 11 округов число преступлений сократилось, отметили в ведомстве. А выросли показатели у Зеленограда и САО.

В Москве совершено 1 537 (-13,8%) грабежей, 206 хулиганств (-24,8%), 39 156 (-4,8%) мошенничеств, 374 (+4,2%) разбойных нападений, 57 011 (-7,4%) краж, в том числе 369 (-19,8%) из квартир, 563 (-25,7%) кражи автомобилей, 11 390 (-35%) краж с банковского счета. На 23,7% (325) сократилось количество угонов транспортных средств, — сообщает надзорное ведомство.

Также зарегистрировано 10 334 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков. А отдел по расследованию преступлений прошлых лет раскрыл 59 давних убийств, заключили в ведомстве.

Ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что общая смертность среди россиян в период новогодних праздников с 30 декабря по 5 января снизилась на 20% в сравнении с тем же промежутком времени в прошлом году.