Стало известно в чем подозревают задержанную замглавы ФТС Ягодкину Замглавы ФТС Ягодкину заподозрили в превышении полномочий

Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России генерал-полковник Елена Ягодкина подозревается в превышение должностных полномочий с применением насилия, сообщает РИА Новости. В среду, 27 марта, ее доставили в Басманный суд Москвы для рассмотрения ходатайства следователя об избрании ей ареста.

Ягодкиной вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия (часть тертья статьи 286 УК РФ). Следователь просит отправить ее в СИЗО, — говорится в сообщении.

Накануне силовики с обысками нагрянули на рабочее место Ягодкиной, ее задержали. Также обыски прошли и по месту жительства 48-летней подозреваемой. Ягодкина заняла пост замруководителя ФТС в сентябре 2019-го, в таможенных органах она трудится с 1997 года.

Ранее ФСБ сообщила о раскрытии коррупционной ОПГ, в состав которой входили предприниматели и высшие должностные лица Минэкономразвития (МЭР) России Ставропольского края. Группу подозревают в причастности к рейдерскому захвату и хищениям природного газа.