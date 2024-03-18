Стала известна судьба запачканных зеленкой бюллетеней Мосгоризбирком: испачканные зеленкой бюллетени были учтены

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бюллетени, на которые была опрокинута красящая жидкость, удалось прочитать, поэтому при подсчете голосов они были учтены, сообщил ТАСС зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. По его словам, всего таких бланков в подмосковных городах было более 300.

Отрадное, УИК № 690 — 115 бюллетеней, Чертаново Южное, УИК № 2084 — 217 бюллетеней — все читаемо, отметки в бюллетенях видны, все подсчитано и учтено. Ни один голос не пропал, — сообщил Реут.

Ранее сообщалось, что москвичка залила зеленкой урну с бюллетенями на избирательном участке на Алтуфьевском шоссе. Злоумышленницу инструктировали по телефону, она выкрикивала проукраинские лозунги. Как позднее уточнили в Следкоме, на гражданку завели уголовное дело по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий), ей грозит срок до пяти лет.

Кроме того, сообщалось, что в Ижевске член комиссии вылила зеленку в урну для голосования. Ее остановили коллеги, которые вовремя среагировали и вызвали полицию. Несмотря на инцидент, голосование было завершено в штатном режиме.