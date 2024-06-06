Стало известно состояние раненного полицейскими убийцы скейтбордиста Mash: стрелявший в скейтбордиста в Москве находится в реанимации

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Андрей Демин, которого подозревают в расстреле известного скейтбордиста в Москве, получил несколько огнестрельных ранений во время задержания, сообщает Telegram-канал Mash. Сейчас мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Отмечается, что при перестрелке с правоохранителями он был ранен в голову, ноги и таз. Пуля, попавшая в голову, прошла навылет, остальные застряли в теле. Канал выяснил, что у Демина отек мозга, он подключен к аппарату ИВЛ.

Как пишет Mash, у подозреваемого в прошлом была судимость за незаконный оборот наркотиков — он получил четыре года условно. Кроме того, стало известно, что они с жертвой знакомы около 15 лет и в последнее время вместе работали.

Утром 6 июня в столичном районе Фили-Давыдково был застрелен 35-летний бывший скейтбордист Константин Балишанский. Человек в маске выстрелил в жертву у подъезда жилого дома, а после добил выстрелами в упор у дороги. После киллер скрылся с места преступления. На западе Москвы был объявлен план «Перехват».

Сам Демин оказал сопротивление при задержании и был ранен. У него дома обнаружили магазины от автомата Калашникова, а также военное обмундирование. В квартире подозреваемого практически нет бытовых предметов, за исключением кухонной мебели и кровати.