Стало известно, смогут ли жители столицы полюбоваться звездопадом Лириды Астроном Рублева: жители Москвы вряд ли смогут увидеть звездопад Лириды

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Жители Москвы вряд ли смогут увидеть звездопад Лириды 22 апреля, предупредила научный директор Московского планетария Фаина Рублева. В беседе с «Москвой 24» астроном подчеркнула, что Луна будет засвечивать небосвод, из-за чего он будет более светлым. Кроме того, полюбоваться явлением может помешать погода.

Не очень яркие метеорные вспышки, как у Лирид, мы наблюдать, скорее всего, не сможем, потому что Луна будет засвечивать небосвод и сделает его более светлым. Еще один неблагоприятный фактор — погода, которая, вероятно, окажется облачной, — пояснила астроном.

Если же небо будет ясным, можно попробовать понаблюдать за явлением. Для этого Рублева посоветовала выехать за город. В таком случае бинокли и телескопы не понадобятся. С 22:30 до рассвета нужно будет смотреть на восточный горизонт, откуда восходит солнце. Эксперт порекомендовала ориентироваться на ярчайшую звезду Северного небесного полушария Вега: смотреть следует чуть правее и ниже нее. Яркие вспышки лучше всего фиксируются боковым зрением.

Даже если при ясном небе вы не увидите метеоры, все равно можете посмотреть на Луну. Вполне возможно, что разглядите на ней лунные моря или кратеры. На небе всегда есть на что посмотреть. Вдруг вам повезет, и хотя бы одну-две вспышки вы сможете зафиксировать, — заключила Рублева.

Пресс-служба Московского планетария ранее сообщила, что 8 апреля произошло полное солнечное затмение, которое продлилось более пяти часов. Максимальную по длительности фазу, во время которой Луна закрыла Солнце почти на 4,5 минуты, можно было увидеть в Мексике.