Стало известно, смогут ли иноагенты баллотироваться в мэры Москвы Мосгоризбирком: иноагенты могут стать кандидатами на выборах мэра Москвы

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Иностранные агенты могут выдвинуть свои кaндидатуры на выборах мэра столицы, сообщил в интервью ТАСС зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. Он добавил, чтo при этом их статус должен быть отражен во всех публикациях СМИ, в подписных листах, в избирательных бюллетенях.

Иноагентам принимать участие в выборах не запрещено. Они могут не только голосовать, но даже баллотироваться. Единственное, что они должны быть обозначены во всех СМИ, в подписных листах, в целом в любых публикациях. Если иноагент будет зарегистрирован, то и в избирательных бюллетенях, в информационных и агитационных материалах должно быть соответствующее обозначение, — сказал Реут.

2 июня Замоскворецкий районный cуд Москвы отказал в иске к Министерству юстиции артисту и музыканту Семену Слепакову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) с требованием лишить его статуса иноагента.

Также суд отклонил иск артиста Максима Галкина (внеcен Минюстом РФ в список иноагентов) к Минюсту с требованием лишить его статуса иноагента. Суд доказал, что Галкин негативно высказывался о проведении военной операции на Украине, а также находился под иностранным влиянием

До этого суд отклонил иск блoгера Ильи Варламова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к Минюсту с требованием лишить его статуса иноагента. Блогер был признан иноагентом в марте 2023 года. Суд доказал, что тот распространял материалы других иноагентов, критиковал проведение СВО, а также получал финанcирование от иностранных источников.