Стало известно, сколько ветеранов присутствовало на параде Победы в Москве Депутат Занко: порядка 200 ветеранов присутствовали на параде Победы в Москве

Фото: kremlin.ru/Сергей Карпухин, ТАСС

Порядка 200 ветеранов присутствовали на параде в честь празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве, сообщила ТАСС председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», депутат Госдумы Ольга Занко. Точное число парламентарий не назвала.

На параде было порядка 200 ветеранов, — сказала она.

Накануне парада в пресс-службе движения сообщили, что в мероприятии примут участие порядка 100 ветеранов из Москвы и 50 ветеранов из Московской области.

Ранее сообщалось, что ветераном Великой Отечественной войны, которая наблюдала за парадом Победы с трибун рядом с президентом Владимиром Путиным, оказалась снайперша Александра Алешина. Она принимала участие в обороне Москвы и подготовила для фронта несколько тысяч снайперов. Когда началась война, ей было 17 лет. В феврале этого года Алешиной исполнилось 100 лет.

Парад в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади в Москве. Как ранее сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, в праздничном шествии приняли участие более 9 тысяч человек и 75 единиц военной техники.

В Россию на парад Победы прибыли лидеры Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Кубы Мигель Диас-Канель, Лаоса Тхонглун Сисули и Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.