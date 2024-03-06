Стало известно, сколько ветеранов-москвичей получат выплаты к Дню Победы Собянин утвердил выплаты 38 тысячам ветеранов-москвичей к Дню Победы

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Ветераны войны и труженики тыла в Москве получат единовременную выплату по случаю празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города. Там заявили, что Сергей Собянин уже подписал соответствующее распоряжение. Всего материальную помощь получат около 38 тысяч ветеранов.

Ветеранам войны и труженикам тыла выплатят единовременную материальную помощь в связи с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Распоряжение по данному вопросу подписал Сергей Собянин, - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, размер единовременной выплаты составит от 10 до 25 тысяч рублей. Материальную помощь получат ветераны и труженики тыла, включая инвалидов и участников ВОВ, военнослужащих с орденами и медалями СССР и лиц, награжденных медалью «За оборону Ленинграда». Также выплаты полагаются участникам обороны Москвы, жителям блокадного Ленинграда и другим категориям граждан.

Ранее агент олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова, которому ампутировали конечности после болезни, Вадим Кормилицын заявил, что спортсмен может создать фонд поддержки ветеранов специальной военной операции на Украине. По его словам, Костомаров видит себя в роли мотиватора.