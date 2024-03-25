Стало известно, сколько погибших может находиться под завалами «Крокуса» SHOT: под завалами «Крокуса» могут находиться еще 12 тел

Фото: t.me/mchs_official

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщил, что под обломками красногорского «Крокус Сити Холла» после террористической атаки могут находиться еще 12 тел погибших. По данным канала, поисковая операция на месте ЧП продолжается, она продлится как минимум сутки.

Поисковая операция ориентировочно продлится до пяти вечера завтрашнего дня, сообщили власти, — уточнил канал.

Сейчас спасатели совместно с кинологами ведут работу по ликвидации завалов и поиску погибших, разобрано уже более 645 кубометров. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, очищено почти две трети территории: сцена, партер и балкон. В операции задействовано около тысячи специалистов.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что количество жертв террористической атаки на подмосковный «Крокус Сити Холл» увеличилось до 144 человек, 97 пострадавших находятся в больницах.

В результате теракта также погибли граждане иностранных государств. Об этом сообщали в Белоруссии и Армении. По данным Минска, погибла женщина 46 лет, еще один белорус пострадал. Он работал охранником в «Крокусе» и получил пулевые ранения во время нападения.