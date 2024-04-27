Стало известно, сколько осадков выпало днем в центре Москвы Синоптик Макарова: почти треть месячной нормы осадков выпала в центре Москвы

Почти треть месячной нормы осадков выпала в центре Москвы за полтора часа, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. По ее словам, месячная норма апреля составляет 37 мм.

В районе Красной Пресни, по данным метеостанции, установленной на крыше Гидрометцентра России, выпало 12 мм за 1,5 час, — рассказала она.

Макарова предупреждала, что осадки продолжатся в течение дня, но уже не будут столь интенсивными. По словам синоптика, ливень был спровоцирован фронтальной волной.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал NEWS.ru, что, начиная с четверга, 2 мая, в Москву придет похолодание, связанное с изменением циркуляции воздушных масс. По его словам, температура будет близка к климатической норме, но с пятницы, 3 мая, столбики термометра опустятся до 9–14 градусов.

Синоптик посоветовал москвичам насладиться теплом на майских праздниках и даже позагорать, поскольку в это время года ультрафиолетовое излучение полезно даже в полдень. Вильфанд отметил, что в Подмосковье и соседних районах ожидается до плюс 22, что выше нормы на 2–3 градуса. Он добавил, что 1 мая возможны небольшие кратковременные дожди.