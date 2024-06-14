Стало известно, сколько москвичей ушли служить в зону СВО Шапошников: в зоне СВО сейчас служат 45 тысяч москвичей

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В зоне СВО в настоящий момент находятся 45 тысяч москвичей, заявил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников. Напомним, в августе 2023 года мэр Москвы Сергей Собянин называл такую же цифру.

Также Шапошников подчеркнул, что на последнем заседании Мосгордумы VII созыва были приняты два ключевых законопроекта. Первый из них направлен на расширение категорий участников СВО, имеющих право на соцподдержку. Какой имеется в виду второй — не сказано.

Приоритет в течение весенней сессии 2024, как и в 2023 году, столичный парламент отдавал работе по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей,— отметил председатель.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая перед журналистами в Гостином Дворе, сообщил, что в зоне проведения специальной военной операции находятся 617 тысяч российских военнослужащих. Они несут службу на всей протяженности линии фронта, которая составляет примерно две тысячи километров. Согласно тексту указа президента от 1 декабря 2023 года, полная численность Вооруженных сил России составляет примерно 1,3 млн военнослужащих.

Также руководитель программы ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров уведомил, что для образовательной президентской программы «Время героев» отобрали 83 участника СВО. Занятия начались 27 мая.