Стало известно, сколько москвичей обладают навыком финансовой грамотности НАФИ: почти 80% москвичей обладают базовыми навыками финансовой грамотности

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Большинство москвичей — 78,6% — обладают базовыми навыками финансовой грамотности, об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра НАФИ. При этом многие жители столицы испытывают сложности в темах страхования и планирования бюджета.

По результатам тестирования средний показатель финансовой грамотности москвичей составил 6,9 балла из 10 возможных. На базовые вопросы по финансовой грамотности (6 и более верных ответов) ответили 78,6% опрашиваемых. «Отличником» оказался каждый четвертый (25%; в ходе тестирования получено 9-10 баллов). «Хорошистами» — 39% (7-8 баллов), — говорится в сообщении.

В то же время 57% москвичей не считают важным регулярно откладывать деньги, а 38% не знают максимальный размер страхового возмещения по вкладам. Отмечается, что наибольшие баллы получили люди 55-64 лет, а те, кому меньше 18 лет, чаще давали неправильные ответы.

Ранее руководитель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в российских школах необходимо ввести обязательный отдельный предмет, посвященный изучению основ финансовой грамотности. По его словам, новая дисциплина может включать в себя темы, связанные с личными финансами, защитой от махинаций и планированием бюджета.