Количество жалоб на полеты БПЛА в Москве достигло небывалых значений ТАСС: в столичную полицию ежедневно поступает около 300 сообщений о полетах беспилотников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В полицию Москвы ежедневно поступает около 300 обращений от местных жителей о полетах беспилотников, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. При этом он не уточнил, сколько дронов по факту обнаруживают сотрудники правоохранительных органов.

Ежедневно в Москве в среднем поступает около 300 сообщений о летающих беспилотниках, — заявил собеседник агентства.

Власти Москвы с 3 мая ввели запрет на полеты беспилотников в черте города. По словам мэра столицы Сергея Собянина, меры были приняты для предотвращения несогласованных полетов БПЛА. Он подчеркнул, что в последние дни правоохранительные органы Москвы столкнулись с трудностями в работе из-за дронов.

В ночь на 3 мая Кремль атаковали два беспилотника. По мнению пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, попытку удара беспилотниками по Кремлю со стороны Украины стоит расценивать как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ Владимира Путина накануне Дня Победы. Он заявил, что Россия имеет право принять ответные меры.