Стало известно, сколько лет грозит толкнувшему девушку под поезд метро Адвокат Лезникова: толкнувшему девушку под поезд метро в Москве грозит до 12 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчине, толкнувшему девушку под поезд метро в Москве, в случае привлечения к уголовной ответственности по статье о покушении на убийство может грозить до 12 лет лишения свободы, сообщила NEWS.ru адвокат Виктория Лезникова. Инцидент произошел на станции «Войковская», злоумышленник был задержан очевидцами и передан правоохранителям.

Ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ — это покушение на убийство. Согласно ч. 1 ст. 105 УК РФ, в случае убийства обвиняемому грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. При покушении, в соответствии с нормами законодательства, срок наказания не может превышать три четверти максимального срока, то есть за покушения на убийство максимальный срок наказания не может превышать 12 лет лишения свободы, — объяснила юрист.

Суд при вынесении приговора будет учитывать как смягчающие, так и отягчающие вину обстоятельства, отметила адвокат. Дела такой категории предполагают проведение психолого-психиатрической экспертизы, по итогам которой подтверждается либо опровергается аффективное состояние, указала она.

Что касается действий либо поведения потерпевшей стороны, — например, оскорбления, состояние алкогольного опьянения, неправомерное поведение, — они могут быть учтены судом при вынесении приговора как смягчающие вину обстоятельства. При этом именно суд будет давать оценку, являлось ли поведение потерпевшей фактором, повлиявшим на случившееся и на поведение обвиняемого. Если он проявил агрессию и беспочвенно напал на потерпевшую, то подобное его поведение также получит оценку, — рассказала Лезникова.

Женщина, которую 39-летний мужчина толкнул под приближающийся поезд, не получила телесных повреждений, поскольку успела сгруппироваться, а машинист экстренно затормозил, сообщила пресс-служба прокуратуры столицы.

В надзорном ведомстве заявили, что мужчине проведут психолого-психиатрическую экспертизу. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Ранее, 8 марта, мужчина с ножом напал на девушку на станции метро «Площадь Революции». По словам очевидцев, пострадавшая зашла в вагон вся в крови. Нападавшего задержали.