Стало известно, сколько голосов «единороссы» получили на выборах в Москве ЦИК: единороссы получили 81,8% голосов на муниципальных выборах в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Избиратель во время голосования на выборах депутатов муниципальных образований в Единый день голосования на избирательном участке

Кандидаты «Единой России» получили 81,86% голосов на выборах муниципальных депутатов в Москве и получат 1 160 мандатов, сообщили ТАСС в Мосгоризбиркоме. За них проголосовали 70,7% участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и 80,59% избирателей, которые голосовали на участках.

По общим данным, у кандидатов «Единой России» 81,86% голосов, по ДЭГ — 70,7%, по очному голосованию — 80,59%, — сообщили в комиссии.

Ранее партия «Единая Россия» заявила, что лидирует на муниципальных выборах в Москве по предварительным данным дистанционного электронного голосования. Также стало известно, что на выборах в рамках единого дня голосования победили 11 действующих и временно исполняющих обязанности глав регионов. Так, в Бурятии, Карелии, Калининградской, Рязанской, Новгородской и Владимирской областях победу одержали кандидаты от «Единой России».