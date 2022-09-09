Стало известно, сколько человек поучаствовали в онлайн-голосовании в Москве Оперштаб: в онлайн-голосовании в Москве приняли участие более миллиона человек

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

В онлайн-голосовании на выборах муниципальных депутатов в Москве приняли участие более миллиона человек, сообщил в Telegram-канале Общественный штаб по выборам 2022 года в столице. Голосование пройдет с 9 по 11 сентября в регионах России.

Более миллиона человек приняли участие в онлайн-голосовании на выборах муниципальных депутатов в Москве, — говорится в заявлении.

Политологи в интервью РИА Новости рассказали, что первый день голосования показал хорошую явку в Москве и не очень высокую в регионах. Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин отметил также и хорошую работу электронного голосования.

Надо сказать, что первый день выборов, по крайней мере в Москве, прошел крайне удачно. <...> Для муниципальных выборов результат, который мы видим по явке — это грандиозный результат, <...> электронное дистанционное голосование, как мы видим, работает очень хорошо даже на муниципальных выборах, — заявил Данилин.

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко отметил, что избирательные комиссии хорошо себя показали в первый день голосования.

Что касается избиркомов, <...> больших проблем нет... У нас у ЦИКа отработанная система — они достаточно быстро и оперативно реагируют, — сообщил Минченко.

Ранее сообщалось, что на муниципальных выборах в Москве зафиксированы признаки массовой, профессионально организованной атаки на систему электронного реестра, которая применяется на муниципальных выборах. Специалисты незамедлительно приступили к проведению технических работ по недопущению некорректной работы системы.