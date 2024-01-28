Стало известно, сколько человек эвакуировали из театра Сатиры SHOT: 50 человек эвакуировали из здания театра Сатиры

Фото: МЧС РФ

В центре Москвы из горящего здания театра Сатиры эвакуировали 50 человек, сообщает Telegram-канал SHOT. Площадь пожара возросла.

Отмечается, что из здания продолжает валить серый дым. Перекрыт съезд с Садового Кольца на 1-ю Брестскую улицу.

Ранее факт пожара подтвердили в столичном управлении МЧС. Очевидцы публиковали фото с места происшествия. По предварительным данным, горят деревянные конструкции купола — возгорание началось во время реконструкционных работ. Сообщений о пострадавших в результате происшествия не поступало.

Актер Олег Кассин в разговоре с NEWS.ru сообщил, что никто из сотрудников театра Сатиры не пострадал в результате пожара. По его словам, люди почувствовали запах гари и быстро эвакуировались. В театре в момент возгорания проходила утренняя репетиция перед спектаклем, который теперь, как полагает актер, будет отменен.

Источник в оперативных службах Москвы сообщил, что площадь пожара в театре Сатиры возросла до 350 квадратных метров. Ранее было известно, что огнем охвачено 200 квадратных метров купола театра.

Он добавил, что тушение пожара осложняется конструктивными особенностями здания театра, выход на кровлю ограничен. Собеседник агентства также отметил, что для борьбы с огнем наращиваются силы и средства МЧС.