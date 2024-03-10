Стало известно, сколько часов светило солнце в Москве этой зимой Синоптик Позднякова: солнце светило 94 часа в Москве этой зимой

За прошедшую зиму солнце светило в Москве 94 часа, сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. По ее словам, это составляет 76% от нормы. При этом половина этого времени пришлась на февраль.

Последний месяц зимы не баловал жителей столицы солнцем. За февраль 2024 года, по данным обсерватории МГУ, оно светило 50 часов при норме 72 часа... А самым солнечным было 20 февраля, солнце светило 6,8 часов, — написала она.

Ранее метеоролог Александр Ильин заявил, что в Центральном федеральном округе вся следующая неделя пройдет под влиянием антициклона, но будет преобладать хорошая погода. На востоке округа, а также в Поволжье и европейском Приуралье ожидается до минус 10–15 градусов. Холоднее будет лишь в Ханты-Мансийском автономном округе и на Ямале — до минус 15–20 градусов. Ожидается, что осадков выпадет немного, в северо-восточной части округа даже будет снег.

Как отмечал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, весна в Москве будет крайне неустойчивой, с наступлением марта по ночам могут быть морозы до минус 15 градусов. По его словам, не стоит обманываться из-за оттепели.