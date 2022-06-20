Стало известно расписание деловой программы на Московской неделе моды

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Любой желающий по предварительной регистрации может посетить дискуссии, круглые столы и различные сессии на Московской неделе моды. Деловая программа будет интересна не только представителям индустрии моды и бизнесменам, работающим в этой сфере, но и широкой публике.

Московская неделя моды — это не только показы дизайнеров, маркеты и шоурумы, но и обширная деловая программа. В этом году только в одном «Зарядье» она охватит порядка 50 тем. В их обсуждении примут участие более 100 экспертов из разных сфер. Среди актуальных вопросов: путь к импортозамещению, образование, новые возможности для дизайнеров, производств, ретейлеров, медиа, — заявил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Деловая программа Московской недели моды направлена на перенастройку рынка, поиск ответов на все запросы и выстраивание эффективного взаимодействия, налаживание связей между всеми представителями фешен-сферы. Мероприятия пройдут с 20 по 26 июня на территории «Зарядья», а также на ВДНХ, Тверском бульваре, Тверской площади и других культурных площадках столицы.

Ранее стало известно, что москвичи и гости города смогут познакомиться с современными технологиями в сфере моды на мероприятии TECH IN FASHION на ВДНХ. Открытые лекции проведут такие ведущие эксперты моды и представители бизнеса, как Карина Нигай, Тимур Ильясов, Алиса Ушакова, Сергей Наумов, Чума Вечеринка и Катя Клэп.