Стало известно, повторится ли в Московском регионе дымное лето 2010 года Климатолог Терешонок: Московский регион не столкнется с пожарами 2010 года

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Московский регион летом 2024 года не столкнется с пожарами и смогом, которые наблюдались в 2010 году, заявил в беседе с aif.ru климатолог Николай Терешонок. По его словам, специалисты не зафиксировали действия блокирующего антициклона, сейчас большая часть воздушных масс приходит из Средиземноморья и приносит с собой обильные осадки, в отличие от тех лет.

В 2010 году за июнь месяц выпало 62,3 мл осадков, а в 2024-м — 195,7 мл. Трехкратная разница. <...> В этом году точную информацию за июль еще, естественно, не подсчитали, но выпало уже значительно. Только за первую неделю уж точно четверть месячной нормы, — уточнил климатолог.

Терешонок обратил внимание на то, что специалисты не проводят параллелей между 2010 и 2024 годами, так как данные схожи только по температурному фону. При этом показатели в среднем по планете повышаются из-за глобального потепления.

Глава прогностического центра «METEO» Александр Шувалов ранее предупредил, что Москва в скором времени может столкнуться с новым пиком жары. По его мнению, в среду, 10 июля, температура воздуха не поднимется выше 25–27 градусов тепла, но после этой даты столбики термометров вновь покажут 30–31 градус тепла.