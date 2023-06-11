Стало известно, почему закрыли Красную площадь для посетителей Красную площадь закрыли для посетителей из-за подготовки к концерту на День России

Красную площадь в Москве закрыли для посетителей до 13 июня, вторника. Причиной этого стала подготовка к концерту, посвященного Дню России.

На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, что у входа установлены рамки с металлоискателями. Рядом с ними дежурят сотрудники полиции, которые просят граждан не проходить на Красную площадь.

Сейчас на главной площади страны устанавливают сцену и аппаратуру, а также все необходимое оборудование. Информации о том, будет ли проводиться генеральная репетиция мероприятия нет.

Известно, что 11 июня с 23:30 и до окончания праздничных мероприятий в районе перекрытия изменит работу общественный транспорт: маршрут автобуса м90 будет укорочен (вместо «Лубянки» конечной остановкой на время концерта будет «Улица Балчуг»), автобусы с755 в этот день будут работать с увеличенными интервалами,

автобусы с920 будут ездить через Большой Устьинский мост и Солянку.

На следующий день, 12 июня, в связи с проведением концерта в центре столицы на сутки будут перекрыты некоторые улицы: улица Ильинка (от Красной площади до Новой площади), Варварка (от Старой площади до Большого Москворецкого моста),

проезд от Ильинки до Варварки в районе дома 5 по Красной площади, а также Васильевский Спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста,

улица Москворецкая (от Москворецкой набережной до Большого Москворецкого моста) и Большой Москворецкий мост.

Ранее Красная площадь была закрыта с 27 апреля по 10 мая для посещения. Ограничения были связаны с подготовкой и проведением празднования Дня Победы.