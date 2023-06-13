Стало известно, почему рабочий убил депутата из Югры в Москве «112»: рабочий убил депутата из Югры в Москве из-за просьбы помочь по дому

Фото: dumahmao.ru

Александр Колодич

Рабочий, зарезавший ранее депутата из Югры Александра Колодича в его собственном доме, пошел на этот шаг после того, как его попросили помочь по дому, сообщает Telegram-канал «112». В публикации говорится, что рабочий отказался выполнять просьбу и взялся за нож. В ближайшее время суд изберет меру пресечения подозреваемому в убийстве уроженцу Таджикистана.

По информации «112», Колодич вместе с супругой попросили рабочего помочь им в доме. Тот заявил, что ему за это не платят, и напал на владельца дома, а после — закопал его тело в собственном подвале. Также он порезал супругу Колодича, она сейчас находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Об убийстве депутата из Югры стало известно накануне. Прокуратуры Москвы уточнила, что присыпанное землей тело мужчины с множеством ножевых ранений нашли утром 12 июня в поселке Сосенское. В ведомстве подтвердили, что личность подозреваемого установлена, он задержан. По данным «112», им оказался 37-летний Али Расулов.

Ранее в Красноярском крае экс-депутат районного совета села Тасеево Александр Хаконов отправился в зону боевых действий, выбрав службу в войсках вместо отбытия почти 10-летнего срока за убийство супруги в марте 2022 года. По данным СМИ, мужчина объяснял свой мотив тем, что 35-летняя жена отказывалась с ним спать, унижала и задевала его достоинство.