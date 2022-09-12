Стало известно, почему мужчина угрожал сбросить ребенка с балкона в Москве Мать объяснила угрозы мужа сбросить дочь с балкона в Москве «белой горячкой»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мать ребенка, которого отец угрожал сбросить с балкона на востоке Москвы, объяснила поступок мужа «белой горячкой», передает РИА Новости. Женщина рассказал, что она отошла на «молочную кухню», но та оказалась закрыта, поэтому мать ребенка пошла к другой. Муж не поверил женщине, посчитав, что она все придумала.

Созванивалась с ним, он орал что-то, где-то тут махал, по воздуху руками, с кем-то как будто дрался. Короче, не знаю, белая горячка. А потом он мне сказал — все, сейчас с дочкой выброшусь, что-то такое, все давай, Саша, пока. Спасибо большое сотрудникам полиции, соседям, очень благодарна, — сказала мать.

Инцидент произошел на востоке Москвы, в районе Новокосино. Об угрожавшем жизни ребенка мужчине в полицию сообщили соседи. Один из прибывших на место сотрудников правоохранительных органов перелез в квартиру через соседний балкон и задержал злоумышленника. Угрозы для жизни и здоровья ребенка, которого подозреваемый угрожал сбросить с балкона, нет. Он передан матери.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Мужчина в ближайшее время будет доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий.