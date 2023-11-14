Стало известно, почему школьник отравился чаем известного блогера Baza: работники столовой случайно продали школьнику чистящее средство вместо чая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что 12-летний ученик московской школы отравился чистящим средством, которое ему случайно продали работники столовой вместо чайного напитка Lava Lava, рекламируемого блогером Владом Бумагой (a.k.a Влад А4). По данным канала, ребенку стало плохо после двух глотков.

Baza пишет, что один из работников столовой перелил в пустую бутылку из-под напитка чистящее средство «Прогресс», но не предупредил об этом коллег. Те, по незнанию, продали «чай» ребенку.

Мальчику вызвали скорую помощь, врачи стабилизировали его состояние. Родители школьника отказались от госпитализации и отправили сына домой.

Ранее в Саратове урок физкультуры закончился отравлением пяти девочек. Занятие проходило в бассейне Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского. После урока ученицы пожаловались на недомогание, их доставили в больницу с подозрением на отравление парами хлора. В Министерстве здравоохранения региона заявили, что две девочки отказались от госпитализации, а трех доставили в стационар в состоянии легкой степени тяжести.

По факту инцидента региональная прокуратура провела проверку в СГУ им. Н. Г. Чернышевского. По итогам учебному заведению внесли представление, которое находится на рассмотрении.