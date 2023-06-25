Раскрыт режим работы в Москве в нерабочий понедельник, 26 июня Мэрия Москвы: работодатели сами определят режим работы 26 июня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работодатели вправе сами решить, выходить ли на работу сотрудникам в понедельник, 26 июня, который был объявлен нерабочим днем в Москве, заявили РИА Новости в пресс-службе столичной мэрии. В городе 24 июня ввели режим контртеррористической операции и отменили или перенесли все массовые мероприятия.

Решения оперштаба являются обязательными для исполнения органами власти, организациями, осуществляющими деятельность на территории соответствующего субъекта РФ, гражданами, зарегистрированными по месту жительства/месту пребывания и/или находящимися на территории соответствующего субъекта РФ. При этом необходимо учитывать, что режим рабочего времени для работников определяется работодателем самостоятельно с учетом действующих внутренних документов и трудовых соглашений, — рассказал собеседник агентства.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин объявил 26 июня нерабочим днем из-за введения режима контртеррористической операции. Он уточнил, что работать в этот день будут только органы власти, предприятия непрерывного цикла, ОПК и городские службы.

Минобрнауки РФ рекомендовало вузам в Москве провести в удаленном режиме или отложить все учебные мероприятия, в том числе проведение экзаменов. Абитуриентам посоветовали направлять документы в образовательные учреждения с помощью сервиса «Поступи в вуз онлайн».